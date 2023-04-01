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В МИД Британии сочли за шутку новую концепцию внешней политики России

Араз Салехов
В мире
В МИД Британии сочли за шутку новую концепцию внешней политики России
Фото: Unsplash

Министерство иностранных дел Великобритании сравнило концепцию российской внешней политики с первоапрельской шуткой. Соответсвующий пост ведомства был опубликован в Twitter.

Британский МИД опубликовал скриншот сообщения Министерства иностранных дел России о том, что в соответствии с новой концепцией внешняя политика РФ носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный и прагматичный характер и основывается на уважении общепризнанных принципов и норм международного права.

— День дурака — завтра, — говорится в публикации.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики страны. Согласно документу, РФ не считает себя врагом Запада и не изолируется от него. Также российское государство рассчитывает на осознание Западом бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию.

Обсуждение концепции российской внешней политики было проведено в конце декабря прошлого года в ходе оперативного совещания российского лидера и постоянных членов Совета безопасности РФ.

Россия Великобритания Внешняя политика
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