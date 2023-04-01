Москва выставит на торги крупное помещение для бизнеса на Ленинградском шоссе

Фото: Pixabay

Москва, Ленинградское шоссе, 96к1 Карта всех событий

Городские власти выставят на торги двухуровневое помещение общей площадью 502 квадратных метра. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Инвестор сможет приобрести двухуровневое нежилое помещение площадью 502 квадратных метра в доме 96, корпус 1, на Ленинградском шоссе. Здание находится на первой линии Ленинградского шоссе, рядом расположены станция метро «Речной вокзал», Северный речной вокзал, а также городские парки, — сказал он.

По словам Гамана, будущий собственник сможет использовать территорию для открытия магазина или предприятия сферы услуг. Большая часть помещения — 322,5 квадратных метра — находится на первом этаже, еще 179,5 квадратных метра занимает подвальная часть, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, власти выставили на открытые городские торги трехэтажное здание свободного назначения в столичном районе Донской. Объект расположен по адресу Загородное шоссе, дом 4.

Также Москва выставила на торги 123 машино-места на многоуровневых подземных и наземных стоянках Зеленограда. Они пройдут на площадке «Росэлторг». Для участия необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.