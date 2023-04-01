Наталья Сергунина: Более 30 концертов организуют творческие образовательные учреждения Москвы в апреле

Фото: Пресс-служба ДМШ имени Б. Л. Пастернака

В апреле столичные учебные заведения в сфере культуры проведут свыше 30 мероприятий на различных площадках Москвы. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Треть концертов подготовили детские хоровые коллективы. Их количество в столице уже превышает 400. На хоровых отделениях учреждений дополнительного образования обучаются семь тысяч ребят. Доступны и многие другие направления — музыка, живопись, хореография, всего больше 40 дисциплин, — сказала она.

Фото: Пресс-служба ДМШ имени Б.Л. Пастернака

По ее словам, успехами и достижениями дети и подростки делятся, выступая на городских площадках. Например, 3 апреля в 17:30 в Доме-музее Марины Цветаевой пройдет ежегодный «Весенний концерт», на котором юные таланты продемонстрируют свой профессиональный рост за минувший учебный год.

Также Сергунина рассказала, что с 30 марта по 1 апреля в Москве пройдет первая в текущем году познавательная акция «День без турникетов».

В апреле весна кажется уже более реальной с солнечной погодой и почти без заморозков. На какие мероприятия можно сходить — в материале «Вечерней Москвы».