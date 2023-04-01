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Водитель «Камаза» насмерть задавил женщину в ТиНАО

Евгений Силаев
Происшествия
Водитель «Камаза» насмерть задавил женщину в ТиНАО
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, Щербинка Карта всех событий

В Щербинке 39-летний водитель «Камаза» насмерть задавил 25-летнюю женщину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 1 апреля.

По ее словам, в момент аварии женщина находилась на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте.

— Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ, — рассказала Нефедова.

Похожий инцидент произошел 31 марта на Просторной улице. 63-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota двигалась задним ходом и не заметила мать с коляской. В результате ДТП младенца госпитализировали.

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