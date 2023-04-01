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Приметы и советы

Межрегиональные автобусы из Москвы могут задержаться из-за ремонта в Ростовской области

Евгений Силаев
Город
Межрегиональные автобусы из Москвы могут задержаться из-за ремонта в Ростовской области
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В связи с проведением ремонтных работ в Ростовской области возможны отмены и задержки рейсов межрегиональных автобусов из Москвы. Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с ремонтными работами в Ростовской области возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов с автовокзалов Москвы по южным направлениям, — сообщили в Дептрансе.

В частности, речь идет о Краснодаре, Таганроге и Ростове-на-Дону. Время задержки автобусов может составить до девяти часов. Точное время отправления зависит от прибытия транспорта в Москву, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Вечером 30 марта из-за снегопада остановилось движение на участке трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907-го по 983-й километр).

Позже пробка на трассе М-4 «Дон» сократилась до 17 километров. В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям

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