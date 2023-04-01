Более 30 штрафов за безбилетный проезд выписали одному и тому же пассажиру в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Одному и тому же пассажиру выписали 36 штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Москвы. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

— Цифра дня — 36. Столько постановлений выписали за безбилетный проезд одному и тому же пассажиру. Штрафы копились с 2019 года и превысили 50 тысяч рублей. Житель столицы не оплатил ни один из них и продолжал ездить в городском транспорте, не прикладывая карту к валидатору, — сообщили в департаменте.

За злостную неуплату штрафов суд арестовал должника. Пассажирам рекомендуется добросовестно оплачивать проезд, ведь это дает гарантии безопасности во время поездки, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, свыше 27 тысяч пассажиров городского транспорта столицы уже подключили бесплатный сервис — СМС-уведомления об оплате штрафа.