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«Будьте предельно аккуратны»: четыре знака зодиака, для которых апрель будет трудным

Евгения Незнающева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Будьте предельно аккуратны»: четыре знака зодиака, для которых апрель будет трудным
Фото: shutterstock

В апреле 2023 года четырем знакам Зодиака стоит быть предельно аккуратными в действиях и словах. Для кого второй весенний месяц пройдет непросто, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Весы

Для вас апрель подготовил немало задач, которые придется решать самостоятельно. Особенно истончаться лед будет в сфере финансов. Появится большой соблазн вложиться в дело, которое быстро потерпит крах. Оно будет связано с мошенничеством, поэтому звезды не рекомендуют рисковать репутацией и свободой. Постарайтесь в течение месяца не делать крупных и необдуманных покупок. Лучше всего на время включить режим экономии, чтобы спокойно подождать до более стабильного периода.

Весам стоит быть особенно внимательными и в отношениях. На фоне стресса ваша вторая половинка может стать излишне раздраженной и обидчивой. Следите за своими словами, поступками. Если человек вам действительно дорог, то проявите к нему заботу и любовь.

Дева

В ближайшие 30 дней внимательно отнеситесь к своему здоровью. Особенно стоит заняться качеством ногтей и зубов. При несвоевременном визите к врачам вы рискуете потерять то, что имеете. На восстановление и лечение уйдет много времени и средств. Звезды подсказывают, что ухудшение состояний зубов и ногтей вызвано плохими привычками в питании и недостаточной гигиеной. Начните менять эту ситуацию.

Присмотритесь к отношениям с близкими друзьями. Есть вероятность, что кто-то из них начал «точить зуб» на вас. Возможно, это всплывают старые обиды и недомолвки. Если получится определить этого человека, то обязательно поговорите с ним на чистоту. Не нужно конфликтовать и агрессивно выяснять отношения. Звезды настоятельно рекомендуют решить проблему честным разговором и взаимоуважением.

Водолей

Вам предстоит пройти испытание на стрессоустойчивость на работе. Непростой период затянется на весь апрель. Вы будете делать ошибки в расчетах, что может усложнить свод данных. Не стоит паниковать и срываться на других, так как вина только на вас. Звезды рекомендуют работать с цифрами не спеша, сосредоточено, желательно в тишине. По возможности возьмите эти задачи на дом, чтобы сделать отчеты в спокойствии.

Отношения с коллегами также будут непростыми, особенно во второй половине апреля. Вероятно, что кто-то начнет распускать слухи про вас. Это неприятно, но реагировать на это не нужно. Звезды успокаивают, что руководство на вашей стороне и знает, как все на самом деле.

Рыбы

Если вы планировали изменить семейный статус в апреле, то стоит отложить это на пару месяцев. Сейчас не лучшее время, чтобы регистрировать или расторгать брак. Вы можете сильно пожалеть о решении, но исправить его будет достаточно сложно. Рыбам в апреле рекомендуется уделить внимание текущему положению в паре. При желании создать семью — поразмышляйте, действительно ли вы этого хотите сейчас? При решении расторгнуть брак — спокойно пообщайтесь с партнером, настолько ли все безвыходно, что отношения уже никак не спасти?

В апреле Рыбам стоит внимательно следить за финансами. Есть большой риск, что вы либо потеряете кошелек, либо с карты кто-то попытается списать деньги. Также звезды не советуют вкладываться в сомнительные проекты.

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