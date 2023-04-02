Доктор Мясников назвал опасные для людей кошачьи заболевания

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О кошачьих заболеваниях, которые могут быть опасны для человека, рассказал известный доктор и телеведущий Александр Мясников. Он дал советы, как избежать заражения от питомца.

По словам специалиста, одним из таких заболеваний является бартонеллез, который может передаваться через укусы и царапины. Примечательно, что чаще всего заражение происходит от маленьких котят, которые очень любят играть и не всегда делают это осторожно. При этой болезни повышается температура и увеличиваются лимфоузлы, но обычно все симптомы проходят за 3-4 дня.

Также кошки могут быть переносчиками токсоплазмы — внутриклеточного паразита. Чтобы избежать заражения этой болезнью, как у животных, так и у людей, необходимо ежедневно менять лоток для кошек, подчеркнул Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Шерсть животных и частицы их эпителия также могут вызывать у людей сильные приступы аллергии. По словам специалиста, от этого могут страдать не только люди, которые контактируют с пушистыми кошками. Аллергию могут вызывать и кошки без шерсти, такие как сфинксы. Мясников рекомендует с самого раннего детства приучать ребенка к контакту с животными, тогда организм успеет адаптироваться и аллергии не возникнет.

Мясников предупредил, что у человека, который примет лекарство для снижения давления, может развиться инфаркт почки, мозга или сердца. Иными словами, прием таких препаратов может убить человека. По его словам, врачи назначают эту группу препаратов в тот момент, когда пациент находится под их наблюдением.