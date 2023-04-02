«Совсем не смешно»: в Польше пожаловались на провал изоляции России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский посетовал, что механизмы изоляции России на международной арене не работают, передает Polskie Radio 24.
—Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом, — заявил замминистра.
Таким образом Яблонский прокомментировал тот факт, что Россия с 1 апреля председательствует в Совете Безопасности ООН. Дипломат подчеркнул: Варшава настаивает на том, чтобы у Москвы не было никакой возможности влиять на другие государства. Яблонский требует, чтобы Россию отстранили от участия в Совбезе ООН, и призывает к более глубокой изоляции страны на международной арене.
С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) переходит к России на ротационной основе. Резкие комментарии на этот счет идут не только из Польши. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашей стране и будут ли западные страны бойкотировать Россию.