«Совсем не смешно»: в Польше пожаловались на провал изоляции России

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Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский посетовал, что механизмы изоляции России на международной арене не работают, передает Polskie Radio 24.

—Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом, — заявил замминистра.

Таким образом Яблонский прокомментировал тот факт, что Россия с 1 апреля председательствует в Совете Безопасности ООН. Дипломат подчеркнул: Варшава настаивает на том, чтобы у Москвы не было никакой возможности влиять на другие государства. Яблонский требует, чтобы Россию отстранили от участия в Совбезе ООН, и призывает к более глубокой изоляции страны на международной арене.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) переходит к России на ротационной основе. Резкие комментарии на этот счет идут не только из Польши. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашей стране и будут ли западные страны бойкотировать Россию.