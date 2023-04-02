Астролог Глоба назвала знак зодиака, который станет главным счастливчиком апреля

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Астролог Тамара Глоба поделилась, что в апреле родившиеся под знаком Козерога станут настоящими счастливчиками. Они смогут изменить свою жизнь в лучшую сторону, эта трансформационная сила придет к Козерогам от самой Вселенной.

— Ваши дела начнут продвигаться. Хотя задач может быть достаточно много, вы все же сможете добиться огромного успеха, — рассказала Глоба.

Такой прогноз дает Козерогам большую мотивацию и позитивную энергию на весь апрель. Однако астролог отметила, что этому знаку зодиака не стоит забывать о здоровье. Глоба подчеркивает, что очень важно следить за своим организмом, не игнорировать сигналы, которые он посылает. Ведь здоровье — это основной камень в фундаменте успеха и счастья, пишет Teleprogramma.pro.

Астрологи утверждают, что наступающий апрель будет периодом перемен для всех знаков зодиака. Эксперт по астропсихологии Лилия Бордовских определила четыре знака, которые могут ожидать особенно приятных изменений. Весна будет сулить им удачу в финансовых вопросах и возможности для успешных вложений.