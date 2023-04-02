Гвинет Пэлтроу отсудила у своего обидчика-офтальмолога один доллар

Фото: Идеальное убийство, 1998

Всемирно известная звезда кино Гвинет Пэлтроу одержала победу в судебном процессе, связанном со столкновением на лыжной трассе с отставным офтальмологом Терри Сандерсом. В итоге врач должен заплатить артистке один доллар.

Присяжные города Парк-Сити, где проходил суд, пришли к выводу, что Сандерс нес полную ответственность за инцидент. Они присудили Пэлтроу всего один доллар, который она запросила в своем иске. Адвокат актрисы Стивен Оуэнс сообщил, что Пэлтроу не будет комментировать итоги, но ее команда юристов планирует скоро выступить перед прессой.

Гражданский судебный процесс вызвал огромный резонанс из-за ярких и противоречивых описаний несчастного случая. Внимание привлекли и постоянно меняющиеся наряды Пэлтроу. Примечательно, что медик в своем иске запросил у актрисы три миллиона долларов.

Сандерс утверждал, что виновной в происшествии была именно голливудская звезда. Окулист заявлял, что Пэлтроу и ее инструктор оставили его без помощи, несмотря на то что у него «были сломаны несколько ребер». Когда первоначальный иск был отклонен, истец потребовал хотя бы 300 000 долларов. Но и эту сумму ему не присудили, пишет Deadline.

Гвинет Пэлтроу любит шокировать публику интересными нарядами или их отсутствием. В честь своего 48-летия она опубликовала откровенную фотографию на своей странице в социальной сети. В кадре звезда позировала на фоне деревьев полностью обнаженная. В подписи к посту артистка поблагодарила всех за поздравления.