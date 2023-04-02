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AP: Запад прекратит помогать Киеву при отсутствии прогресса на фронте

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
AP: Запад прекратит помогать Киеву при отсутствии прогресса на фронте
Фото: gur.gov.ua

Страны Запада прекратят поддержку Украины, если та не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказал аналитик The Associated Press Барри Хэнтон.

По его мнению, отсутствие успехов украинских войск может привести к тому, что страны Запада перестанут передавать Киеву вооружение.

Журналист отметил, что Украине нужно организовать серию контрнаступлений, чтобы подготовиться к возможным переговорам. Хэнтон добавил, что поражение ВСУ может привести к глобальным последствиям, а в мире исчезнет «привычное понимание европейской безопасности», говорится в материале.

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят смысла в том, чтобы передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, так как у них нет шансов перед российской системой ПВО.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада поставили ВСУ неисправную систему ПВО. Страна, название которой он не стал раскрывать, отправила армии Украины систему в нерабочем состоянии.

Страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Василий Дандыкин.

Украина Оружие Спецоперации Россия США
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