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Полиция задержала 16 участников конфликта на футбольном стадионе в центре Москвы

Никита Худяков
Происшествия
Полиция задержала 16 участников конфликта на футбольном стадионе в центре Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Москва, улица Плющиха, 57 Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 16 человек, которые стали участниками конфликта на футбольном стадионе в центре Москвы, в отношении троих составили административные материалы. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

— 1 апреля был зафиксирован конфликт между молодыми людьми по адресу улица Плющиха, дом № 57. В результате один человек пострадал, он был доставлен с травмами в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

В отношении троих задержанных были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ, передает агентство городских новостей «Москва».

28 марта на западе столицы полицейские пресекли драку между двумя группами молодых людей. В результате были задержаны 12 человек, пятеро из них — несовершеннолетние.

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