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«Нежно кушает»: Московский зоопарк показал тыквенный обед медведицы Розы

Евгений Белоусов
Город
«Нежно кушает»: Московский зоопарк показал тыквенный обед медведицы Розы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк поделился кадрами дневной трапезы бурой медведицы Розы, лакомившейся тыквой.

— Розочка нежно кушает тыкву и с легким подозрением поглядывает окрест. Глаза, глаза медведя — просто посмотрите. Взгляд ведь невероятный, — говорится в Telegram-канале столичного зоосада.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Совсем недавно Роза и гималайский медведь Аладдин вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Животные пробудились 26 марта. Зоологи оказали сонным медведям должное внимание. За животными наблюдали и давали им немного подкрепиться.

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась кадрами с «поющим» медведем Диксоном. Дело в том, что для коммуникации с людьми он иногда начинает «петь».

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