«Нежно кушает»: Московский зоопарк показал тыквенный обед медведицы Розы
Московский зоопарк поделился кадрами дневной трапезы бурой медведицы Розы, лакомившейся тыквой.
— Розочка нежно кушает тыкву и с легким подозрением поглядывает окрест. Глаза, глаза медведя — просто посмотрите. Взгляд ведь невероятный, — говорится в Telegram-канале столичного зоосада.
Совсем недавно Роза и гималайский медведь Аладдин вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Животные пробудились 26 марта. Зоологи оказали сонным медведям должное внимание. За животными наблюдали и давали им немного подкрепиться.
Генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась кадрами с «поющим» медведем Диксоном. Дело в том, что для коммуникации с людьми он иногда начинает «петь».