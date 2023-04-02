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Военкор Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге
Один человек погиб и еще 16 пострадали при взрыве в кафе в Петербурге. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 2 апреля, сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в кафе «Стрит-Бар» в районе Университетской набережной. Также в Сети появилось видео с места происшествия.
По предварительным данным источника «ВМ», причиной трагедии могло стать сработавшее взрывное устройство. Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров сообщил в Telegram-канале без указания источника, что погибшим оказался военкор Владлен Татарский. Он, по данным СМИ, проводил в кафе творческий вечер.
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