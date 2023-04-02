Вторую очередь конноспортивного комплекса построят в Новой Москве

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

Строительство второй очереди конноспортивного комплекса начнется в поселении Краснопахорском в ТиНАО. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Многофункциональное спортивное сооружение включает основные и вспомогательные здания для содержания лошадей, проведения тренировок и соревнований, размещения и обслуживания спортсменов и зрителей, — рассказал он.

Общая площадь комплекса, отметил Войстратенко, будет достигать почти 15 тысяч квадратных метров. Западная и северо-западная части территории уже застроены капитальными зданиями и сооружениями в рамках первой очереди.

Специалисты возведут предманежник с административно-бытовым корпусом, пять конюшен на 99 лошадей, четыре гостевых домика для персонала, а также летнюю конюшню на шесть лошадей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До конца нынешнего года городские власти завершат реставрацию и строительство 15 объектов на территории ВДНХ. Планируется завершить работы в павильоне «Мясная промышленность», где будут воссозданы две бетонные скульптуры быков, украшавшие вход еще в 1939 году.