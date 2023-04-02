Флаги России и Белоруссии развернули в День единения государств в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы в воскресенье, 2 апреля, развернули государственные флаги Российской Федерации и Республики Беларусь. Акцию приурочили ко Дню единения народов Беларуси и России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и волонтеры музея. Под звуки государственных гимнов на ступенях лестницы Зала Полководцев были развернуты флаги двух стран, а затем состоялся праздничный концерт, во время которого прозвучали народные песни, а также песни о России и Белоруссии.

1/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы 2/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы 3/3 Фото: Пресс-служба Музея Победы

Кроме того, юные гости могли присоединиться к мастер-классу, во время которого ребята рисовали узоры в цветах флагов обеих стран.

У Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, состоится акция «Диктант Победы». Мероприятие пройдет 27 апреля, участникам предложат ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Всего их будет насчитываться 25.