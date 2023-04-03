Народный календарь. Как уберечься от большой беды 6 апреля
Православная церковь 6 апреля почитает: преподобного Захария (монаха); постника Печерского; святителя Артемия (Артемона) Солунского; преподобного Иакова и епископа Катанского.
Согласно легенде, в этот день не советовали выходить из дома без надобности, также не стоило посещать чужие дома и приглашать к себе кого-то, поскольку 6 апреля можно было накликать на себя большую беду.
Также в этот день не стоит начинать что-то новое, делать ремонт или запускать новый проект, так как он будет неудачным и прогорит. 6 апреля нужно снизить свою активность и постараться не вступать в конфликты и передряги.
Приметы погоды:
Если к этому дню полностью сойдет снег, то до следующей зимы снега уже не будет. Если снег на земле до сих пор лежит, то пролежит еще долго.
Дождь на Захария — скоту легкий год.
Пошел снег (крупа) — к урожаю гречихи.
Если на Артемия мороз, будет просо и овес.
Именины отмечают: Степан, Артемий, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Яков.