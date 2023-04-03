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Пригожин заявил о юридическом взятии Артемовска российскими силами

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин заявил о юридическом взятии Артемовска российскими силами
Фото: Pixabay

Российский флаг в воскресенье, 2 апреля, поднят над администрацией Артемовска, юридически город взят силами РФ. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— 2 апреля, 23:00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг Владлену Татарскому. Написано «добрая память» на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут, — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин отметил, что командиры тех подразделений, которые смогли взять городскую администрацию, будут нести и ставить знамена. Основатель ЧВК добавил, что пока еще в западных районах Артемовска остаются силы противника.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предполагал, что украинская армия может отступить за Днепр после поражения в Авдеевке и Артемовске. По словам политика, в обоих этих точках украинская армия находится в крайне тяжелой ситуации. Соскин также добавил, что российские войска могут «прорвать фронт и выйти прямо на Днепр».

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