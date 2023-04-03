Здоровье, работа и любовь: названы самые благоприятные и опасные даты апреля 2023 года

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В апреле будет много благоприятных дней для реализации дел в нескольких сферах. Особенно на это следует обратить внимание представителям огненных и земных знаков зодиака. К неблагоприятным дням стоит настороженно отнестись представителям всех 12 символов, чтобы предостеречь себя от неудач. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала таролог, энергопрактик Алисия Артемьева.

Сфера бизнеса и работы

Благоприятными лунными днями в апреле будут 3-е, 4-е, 25-е, 30-е числа. В это время лучше всего начинать новое: запускать проекты, менять стратегию, заводить партнерские отношения. Планеты дадут много энергии, чтобы человеку было легче адаптироваться в обновленных условиях и успеть выстроить правильный план. Свежий взгляд на старые застоявшиеся проблемы даст положительный результат.

Неблагоприятные дни — 16, 19 и 23 апреля. В эти числа не рекомендуется проводить встречи и принимать важные решения. Постарайтесь заняться другими текущими делами, несрочными. Также не стоит в указанные дни общаться с потенциальными соискателями. Есть вероятность, что вы потратите на них время впустую и не закроете вакансию.

Сфера здоровья

Благоприятные дни в апреле для оздоровительных процедур — 3-е, 4-е, 15-е, 22–30-е числа. В эти даты смело записывайтесь к врачам, проходите профилактические осмотры, сдавайте анализы. Выздоровление пройдет быстрее и даст продолжительный результат. Также это хорошие дни для зачатия, визита к гинекологу или андрологу.

Неблагоприятные дни — 7, 13, 18 апреля. В это время не рекомендуется начинать курс лечения или проводить серьезные манипуляции с организмом. Есть вероятность, что проявится аллергия или случайно будет получена травма. Также повышается риск отравления неправильно приготовленной лекарственной смесью.

Сфера красоты

Благоприятные дни в апреле для улучшения внешнего вида — 3–12-е, 22-е, 26–27-е, 29-е числа. В эти даты хорошо заняться красотой и здоровьем волос, кожи. Записывайтесь на сложное окрашивание, стрижку, эпиляцию или удаление пигментных пятен. Также рекомендуется посетить несколько сеансов массажа. Это удачные дни для начала правильного питания, занятий спортом.

Неблагоприятные дни — 14, 20, 30 апреля. Постарайтесь в эти числа не делать резких решений касательно смены имиджа. Особенно аккуратными стоит быть с острыми предметами и новыми средствами для пилинга.

Сфера увлечений

Благоприятные дни для хобби в этом месяце — 3, 8, 15–23, 29 апреля. Займитесь тем, что уже давно откладывали из-за занятости. Это хорошее время для посещения выставок, концертов, спектаклей. Запишитесь на мастер-класс по гончарному искусству, рисованию, на курсы по фотографии. Это время благоприятно для работы с домашними цветами или в саду, покупки новых растений. Рекомендуется привлекать к своему хобби друзей или родных.

Неблагоприятные дни — 4, 10 апреля. Не стоит в эти числа браться за свои увлечения. Есть большой риск, что получите не тот результат, из-за чего захочется бросить занятия.

Сфера семьи, дружбы и отношений

Благоприятные дни в апреле для общения в близких кругах — 3-е, 4-е, 8-е, 10-е, 16–19-е, 23–25-е, 28-е, 30-е числа. В это время постарайтесь как можно больше уделять внимания друзьям, родным и любимым. Звезды советуют чаще устраивать походы друг к другу в гости, совместные поездки на природу. Собирайте компанию для просмотра старых комедий или настольных игр.

Неблагоприятные дни — 6, 13, 29 апреля. В эти числа есть риск возникновения конфликтных ситуаций на пустом месте. Постарайтесь не поддаваться эмоциям. Лучше либо вовсе не общаться, либо спокойно реагировать на спорный момент.