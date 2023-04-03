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WSJ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям

Араз Салехов
В мире
WSJ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Американская компании McDonald's на этой неделе временно закроет свои офисы в Соединенных Штатах. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в ее распоряжение сообщение компании.

Как выяснилось, такая мера необходима в связи с готовящимся объявлении о сокращении сотрудников в рамках реструктуризации.

— В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации, — говорится в материале.

Руководство попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы в период с 3 по 5 апреля для возможности принятия решений по кадрам «виртуально», передает РИА Новости.

В конце марта генеральный директор Walt Disney Роберт Айгер объявил, что скоро начнется массовое сокращение сотрудников, счет уволенным пойдет на тысячи. По словам гендиректора, у Walt Disney сейчас нет другого выбора: мировая медиаиндустрия переживает серьезные потрясения, необходимо оптимизировать и сократить все расходы.

Также он заявлял, что компания рассматривает разные аспекты и работает над мерами для увеличения прибыли. С этой целью расходы на контент снижают.

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