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Приметы и советы

Служба занятости проведет открытые отборы на крупнейшие промышленные предприятия Москвы

Лейла Алиева
Город
Служба занятости проведет открытые отборы на крупнейшие промышленные предприятия Москвы
Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы
Москва, улица Щепкина, 38с1 Карта всех событий

Столичная служба занятости проведет открытые отборы на крупнейшие промышленные предприятия города. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил директор службы занятости города Москвы Андрей Тарасов.

— Еженедельно на базе службы занятости проводятся открытые отборы, где соискатель может лично пообщаться с представителями компаний. Ближайшие такие мероприятия состоятся 6 и 12 апреля. Крупнейший научно-исследовательский институт и научно-производственное предприятие предложат около 500 рабочих мест, — рассказал он.

Первое собеседование пройдет 6 апреля во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина, дом 38, строение 1. Рекрутеры Научно-исследовательского института проведут отбор среди представителей инженерно-технических специальностей.

12 апреля состоится отбор для кандидатов в возрасте от 18 лет со средним или средним специальным образованием без опыта работы, который проведет научно-производственное предприятие «Ангстрем». Собеседование проведут по адресу Зеленоград, корпус 1818, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в городе состоятся бесплатные тренинги по самозанятости и предпринимательству. Первый курс под названием «Акселератор самозанятости» стартует 3 апреля.

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