Музей-заповедник «Коломенское» представит выставку работ художника Виктора Маторина

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Музей-заповедник «Коломенское» представит выставку «Московские усадьбы в творчестве художника Виктора Маторина», которая пройдет во дворце царя Алексея Михайловича с 5 апреля по 24 мая. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В первом зале гости увидят работы, на которых изображены архитектурные памятники усадьбы Измайлово: Мостовая башня, Покровский собор и проездные ворота. Второй зал познакомит посетителей с прошлым Измайлова и Коломенского. Отмечается, что летняя резиденция в Коломенском и усадьба царя Алексея Михайловича на Измайловском острове до сих пор хранят в себе большое количество тайн.

В третьем зале представлено полотно «Ивушки. Летний день». Оно написано в технике пуантилизма, деревья выглядят в картине словно живые существа, которые общаются между собой. Длина полотна составляет 18 метров.

Выставка будет открыта для гостей со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также на Гоголевском бульваре 3 апреля состоится открытие фотовыставки, посвященной проекту «Заповедные кварталы». Торжественная церемония начнется в 12:00. Координатором проекта выступает автономная некоммерческая организация «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области».