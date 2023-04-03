При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал экс-глава администрации Акимовки

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Пострадавшим в результате взрыва автомобиля в Мелитополе оказался бывший глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в экстренных службах региона.

— При взрыве в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, который до недавнего времени занимал должность главы администрации поселка городского типа Акимовка, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Зубарев получил несколько тяжелых травм, передает РИА Новости.

Взрыв автомобиля произошел в центре Мелитополя в этот же день. На данный момент обстоятельства и информация о пострадавших выясняются.

27 марта боевики из состава Вооруженных сил Украины также нанесли артиллерийские удары по Мелитополю. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в результате обстрела пострадали четыре человека, несколько зданий оказались повреждены.