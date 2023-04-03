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Более шести тысяч заявок подали на участие в фестивале проекта «Московское долголетие»

Лейла Алиева
Город
Более шести тысяч заявок подали на участие в фестивале проекта «Московское долголетие»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более шести тысяч заявок подали москвичи старшего поколения на участие в фестивале «Дороги, которые мы выбираем…». Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

— Благодаря творческим фестивалям, которые проходят в проекте «Московское долголетие», ежегодно открываются новые таланты. За пять лет работы сотни тысяч москвичей старшего поколения прошли обучение в художественных, вокальных, театральных студиях, многие из них уже выступают на большой сцене, снимаются в фильмах и клипах, — рассказал Филиппов.

В конкурс включено семь направлений: «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство», «Искусство танца», «Изобразительное искусство», «Художественная фотография», «История одной фотографии», а также шахматный турнир «Поколение победителей», посвященный Дню Победы. Больше всего творческих работ было отправлено по номинации «Художественная фотография». Так, москвичи прислали порядка 800 фотографий, относящихся к главной теме фестиваля — «Моя семья. Моя Москва. Моя Россия».

Второй тур фестиваля пройдет в апреле, а церемония закрытия состоится 30 мая во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево», передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце марта в столице стартовал новый набор в сводный хор проекта «Московское долголетие». Стать участником музыкального проекта могут все желающие москвичи старшего поколения с любым уровнем вокальных данных.

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