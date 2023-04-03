Россияне назвали топ-5 иномарок, которые категорически не рекомендуется покупать

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Журналисты издания «What Car?» опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал Daily-Motor.

Лидером антирейтинга стал Audi A3. Владельцы данного автомобиля жалуются на большое количество поломок и сложность их устранения. Кроме того, модель не отличается надежностью сцепления, трансмиссии и аккумулятора.

Второе место занял Mercedes-Benz A-Class. Владельцы автомобиля сообщают о проблемах провода ГРМ и электроники, включая поломку кондиционера.

Третьей в списке оказалась Skoda Octavia. Автомобиль, пользующийся большой популярностью в России, разочаровал владельцев проблемами с навигацией и мультимедийным комплексом, а также поломками сцепления, трансмиссии, системы ABS и различных датчиков.

На четвертой строчке расположилась Skoda Kodiaq. Отмечается, что автомобиль страдает нестабильной работой навигации и системы мультимедиа.

Замкнул пятерку нерекомендуемых для покупки иномарок Volkswagen Golf. Владельцы предъявляют претензии к работе мультимедийной системы и навигации, говорится в материале.

Также стало известно, что россияне выбрали лучшие автомобили в семи разных классах — от обычных легковых до коммерческих и семейных. Рейтинг опубликовал журнал «За рулем». В конкурсе принимали участие 27 автомобилей, появившихся на рынке в прошлом году.