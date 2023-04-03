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Приметы и советы

Пять человек погибли в ДТП на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Степан Жирнов
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на дорогах Москвы за прошедшую неделю
Фото: Госавтоинспекция Москвы

В период с 27 марта по 2 апреля на дорогах столицы погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 3 апреля.

По данным ведомства, на прошедшей неделе зафиксировали 109 ДТП, в которых погибли пять человек и еще 114 получили различные травмы. Среди пострадавших 17 детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

За отчетный период произошли 44 столкновения транспортных средств, а также 39 наездов на пешеходов. Еще два ДТП произошло с участием мотоциклов и пять — с велосипедистами.

Наиболее аварийным стал вторник: в этот день зафиксировали 21 ДТП. Меньше всего столкновений произошло в среду: всего 10.

Статистика прошедшей недели практически повторяет предыдущий отчетный период: с 20 по 26 марта в Москве произошло 110 аварий, в которых погибли пять человек.

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