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«Подсидел друга»: Пресняков рассказал, как стал наставником проекта «Голос»

Динара Кафискина
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Подсидел друга»: Пресняков рассказал, как стал наставником проекта «Голос»
Владимир Пресняков / Фото: Из личного архива

Недавно российский певец Владимир Пресняков сел за кресло наставника популярного телевизионного проекта «Голос». О том, как это произошло и стало ли приглашение неожиданностью артист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

— Не было такого, что испытал шок. Я ведь еще лет десять назад мог там участвовать, но по каким-то причинам не получилось. Я как-то пошутил, что все это время «подсиживал» своего друга Леню Агутина, чтобы занять его место, подсыпал ему в чай всякие порошочки, и вот наконец получилось, — отшутился Пресняков.

Музыкант добавил, что ему очень нравится работать с молодыми артистами, у которых «горят глаза». Поэтому в роли наставника он чувствует себя комфортно и может поделиться с конкурсантами своим опытом, а также багажом знаний.

Также Пресняков рассказал «ВМ» о своем творчестве, воспитании сыновей и идеальных отношениях с Натальей Подольской.

29 марта артист отметил свой 55-летний юбилей. Пресняков давно счастлив в браке с певицей, экс-артисткой «Фабрики звезд» Натальей Подольской. У них подрастают двое сыновей — Артемий и Иван. Главу звездного семейства в день рождения ждало много сюрпризов, особенно старалась порадовать его супруга.

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