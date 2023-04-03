Суд арестовал трэш-блогера Стасика Кудрявого

Фото: t.me/StasikKudryavyi

Преображенский районный суд арестовал трэш-блогера Станислава Базарова, также известного под псевдонимом Стасик Кудрявый. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 3 апреля.

По данным пресс-службы, блогера арестовали на два месяца. В СИЗО он пробудет как минимум до 30 мая 2023 года.

Проблемы с законом у Базарова начались после публикации видео, на котором он совершает непристойные и оскорбительные действия с православной иконой. После публикации видео блогер попытался скрыться из страны, однако его сняли с рейса и задержали.

Молодого человека обвиняют по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

На заседании суда молодой человек не смог сдержать слез.