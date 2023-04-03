Более 4,7 тысячи квадратных метров самостроя ликвидировали в районе Северное Медведково

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, Полярный проезд, 18 Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости ликвидировала самострой на участке площадью более 3,8 гектара на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

— При обследовании территории были обнаружены четыре незаконные постройки общей площадью более 4,7 тысячи квадратных метров. Объекты использовались в коммерческих целях: в них работали автосалон, автосервис, шиномонтаж, автомойка и располагались офисы, — рассказал он.

Утоняется, что здания по адресу Полярный проезд, владение 18, построили без разрешительной документации. Согласно решению суда, постройки были признаны самовольными, их нужно было снести. Владелец не стал исполнять решение суда в добровольном порядке, поэтому демонтаж провели сотрудники Госинспекции по недвижимости. В настоящее время работы завершены, незаконные постройки ликвидированы, мусор вывезен.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru..