Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 4,7 тысячи квадратных метров самостроя ликвидировали в районе Северное Медведково

Лейла Алиева
Город
Более 4,7 тысячи квадратных метров самостроя ликвидировали в районе Северное Медведково
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Москва, Полярный проезд, 18 Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости ликвидировала самострой на участке площадью более 3,8 гектара на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

— При обследовании территории были обнаружены четыре незаконные постройки общей площадью более 4,7 тысячи квадратных метров. Объекты использовались в коммерческих целях: в них работали автосалон, автосервис, шиномонтаж, автомойка и располагались офисы, — рассказал он.

Утоняется, что здания по адресу Полярный проезд, владение 18, построили без разрешительной документации. Согласно решению суда, постройки были признаны самовольными, их нужно было снести. Владелец не стал исполнять решение суда в добровольном порядке, поэтому демонтаж провели сотрудники Госинспекции по недвижимости. В настоящее время работы завершены, незаконные постройки ликвидированы, мусор вывезен.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru..

демонтаж Самострой Район Северное Медведково
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте