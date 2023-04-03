Гатчина стала столицей Ленинградской области

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Город Гатчина Ленинградской области стал столицей региона. Соответствующий областной закон подписал губернатор Александр Дрозденко.

— Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения города Гатчины статусом столицы региона, — говорится в сообщении.

Город расположен всего в 42 километрах от Санкт-Петербурга. Еще в 2021 году за Гатчиной закрепили статус места размещения органов государственной власти Ленинградской области.

Тогда город был единственным административным центром субъекта Российской Федерации, образующим не городской округ, а городское поселение муниципального района.

Первое упоминание старинного города относится к началу XVI века. Однако в первой половине XX века Гатчина несколько раз меняла название.

Так, в 1923 году город был переименован в Троцк, а в 1929 году — в Красногвардейск. Название Гатчина было возвращено городу 23 января 1944 года после освобождения от оккупации войсками нацистской Германии и больше уже не менялось.