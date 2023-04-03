Неизвестные заперли монахов в корпусе Киево-Печерской лавры

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Неизвестные заперли монахов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) в одном из корпусов обители. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.

— Из Киево-Печерской лавры сообщают: в 34-м корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно, — рассказали в союзе.

Кроме того, в лавре одному из священников, который не может самостоятельно передвигаться, стало плохо. К обители взывали скорую помощь, передает РИА Новости.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

Гонения, которые проводит команда украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Украинской православной церкви, могут спровоцировать начало настоящей гражданской войны и смену власти в стране. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.