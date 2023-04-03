Один человек погиб в результате крушения самолета в Волгоградской области

Фото: Пресс-служба СК РФ

В Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в понедельник, 3 апреля.

По данным ведомства, при взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» потерпел крушение. В результате погиб 58-летний владелец летательного аппарата, который был за штурвалом.

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По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Сотрудники Следственного комитета прибыли на место происшествия.

Другое крушение произошло в Воронежской области. Незапланированную жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. В результате происшествия никто не погиб. Была повреждена ЛЭП.