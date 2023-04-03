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Один человек погиб в результате крушения самолета в Волгоградской области
В Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в понедельник, 3 апреля.
По данным ведомства, при взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» потерпел крушение. В результате погиб 58-летний владелец летательного аппарата, который был за штурвалом.
По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Сотрудники Следственного комитета прибыли на место происшествия.
Другое крушение произошло в Воронежской области. Незапланированную жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. В результате происшествия никто не погиб. Была повреждена ЛЭП.
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