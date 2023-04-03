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UFC объявила о слиянии с рестлинг-лигой WWE

Евгений Белоусов
Спорт
UFC объявила о слиянии с рестлинг-лигой WWE
Фото: Andrius Petrucenia / CC BY-SA 2.0

Американская компания Endeavor Group Holdings Inc., владеющая UFC, объявила о слиянии с рестлинг-лигой World Wrestling Entertainment (WWE).

— Это выпадающая раз в жизни возможность объединить две ведущие спортивные и развлекательные компании, — сказал гендиректор компании Ари Эмануэль.

В рамках сделки будет создана объединенная фирма с капитализацией 21,4 миллиарда долларов, в которой Endeavor будет принадлежать 51 процент акций, а акционерам WWE — оставшиеся 49 процентов бумаг. Их совокупная выручка в 2022 году составила 2,4 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Швейцарский банк Credit Suisse поглощен кредитной организацией UBS из-за сложившейся для агрегатора кризисной ситуации, сообщили в Национальном банке Швейцарии.

Стоимость сделки составит 100 миллиардов швейцарских франков, что эквивалентно 108 миллиардам долларов. Национальный банк Швейцарии заинтересован в слиянии двух гигантов: таким образом планируется увеличить доверие к банковскому сектору.

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