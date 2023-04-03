Режим контртеррористической операции ввели на севере Ингушетии

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Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в оперативном штабе операции.

— Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 20:00 по московскому времени понедельника контртеррористической операции на территории Малгобекского района, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе введены правовой режим КТО и временные ограничения. По предварительным данным, днем в Ингушетии произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, один из силовиков получил легкое ранение, передает РИА Новости.

Двоих сотрудников полиции ранили при нападении на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией, сообщили 28 марта в СК по Северной Осетии. Правоохранители были оперативно доставлены в больницу.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.