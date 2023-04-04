«Собственная флора выступает против человека»: чем опасны занятия спортом в холодную погоду

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Занятия спортом на улице практически в любую погоду положительно сказываются на здоровье. Однако для этого важно соблюдать ряд правил. В противном случае человек может сильно навредить своему организму. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Как отметил специалист, в холодную погоду человек имеет повышенный риск заболеть, занимаясь спортом на улице.

— Переохлаждение ослабляет иммунитет, давая заболеваниям возможность превозобладать. Необязательно это может быть вирус: возможно воспаление мышц или верхних дыхательных путей, после чего присоединяется бактериальная инфекция. При снижении иммунитета собственная флора человека начинает выступать против него, — предупредил Кондрахин.

В таких случаях могут возникнуть воспалительные заболевания: например, хронический бронхит способен перетечь в острую стадию. Также возможны другие заболевания: ринит может перейти в гайморит, фарингит — в тонзиллит и т. д., объяснил врач.

Кроме того, повышенные риски заболевания возникают при высокой влажности и ветреной погоде, добавил медик.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо соблюдать ряд рекомендаций, подчеркнул врач.

— Спортом на улице можно заниматься, независимо от погодных условий. Просто надо иметь в виду, что мы должны адекватно одеваться. В зимний период должно быть термобелье, которое позволит отвести лишнюю влагу и не даст замерзнуть. Сейчас переходный период, когда есть плюсовые температуры днем и минусовые — вечером. Если человек проведет целый день на улице, к вечеру он может оказаться в зоне низких температур, поэтому надо подобрать термобелье, — объяснил Кондрахин.

Когда человек потеет в результате физической активности и работы мышц, влага уходит в одежду, объяснил эксперт. Поэтому белье во время занятий спортом должно быть хлопчатобумажным: хлопок легче переносится организмом и хорошо отдает влагу во внешнюю среду.

При затяжных тренировках смена белья должна производиться как можно скорее, подчеркнул Кондрахин.

— Если человек длительное время занимается спортом и вспотел, то белье пропитается и его понадобится обязательно сменить. Если заниматься спортом недалеко от дома — это наименее опасный вариант. При интенсивной нагрузке надо уходить в теплое помещение и переодеваться. После прихода домой нужно надеть сухое белье — этого достаточно, — заключил специалист.