Овчинский: Московский «Банк технологий» пополнился новой IT-системой

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Крупная российская IT-компания добавила свои разработки в столичный сервис «Банк технологий». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— В марте компания «Тензор» представила в сервисе «Банк технологий» многофункциональную систему для бизнеса, с помощью которой предприятия могут в одном интерфейсе наладить коммуникацию, учет и управление. Новинка будет полезна как для небольших организаций, так и для крупных компаний, имеющих филиалы по стране, — отметил Овчинский

Сегодня в «Банке технологий» представлено более 300 решений, которые компании могут использовать для развития и оптимизации производства.

Разработанный специалистами «Тензор» программный комплекс СБИС позволяет обмениваться материалами, подписывать документы, рассчитывать зарплату, вести бухгалтерию, искать клиентов и налаживать контакты, проводить совещания и вебинары, находить информацию о контрагентах и выполнять ряд других задач.