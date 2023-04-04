Москвичи завоевали 39 дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Восемь москвичей победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, еще 31 участник из столицы стал призером. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Финал олимпиады прошел в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Старшеклассникам необходимо было пройти тестовый, теоретический и практический туры. Школьники работали с картами и фотографиями из космоса, а также решали задачи, посвященные процессам, объектам и астрономическим явлениям.

— Впервые я стал победителем всероссийской олимпиады в девятом классе и тогда же начал отбираться на международную олимпиаду. Одному готовиться было сложно, поэтому я стал решать задачи вместе с друзьями, мы друг друга мотивировали. В итоге они и тренеры сборной Москвы стали главными помощниками в подготовке, — рассказал один из победителей олимпиады, ученик 11-го класса школы № 57 Константин Телелюхин.

В практическом туре участники олимпиады распознавали географию улицы по тени и определяли температуру неизвестной планеты. На теоретическом туре участники рассматривали характеристики взрыва сверхновой звезды и изучали модель солнца, построенную на урановом делении, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по трем иностранным языкам: испанскому, итальянскому и китайскому. Ученики городских школ завоевали 80 дипломов — это более половины всех наград.