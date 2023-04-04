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Жилой дом по программе реновации появится в Лосиноостровском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по программе реновации появится в Лосиноостровском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
изумрудная улица Карта всех событий

Новостройку на 161 квартиру построят в Лосиноостровском районе по программе реновации. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В здании на Изумрудной улице, земельный участок 44/2, расположится по 23 однокомнатных и трехкомнатных квартир, а также 115 двухкомнатных. В каждой из них специалисты установят осветительные приборы и розетки, в кухнях — мойки и плиты, в санузлах — сантехнику.

— Что касается первого этажа, то в жилой части запроектирована входная группа с вестибюлем, тамбуром, колясочной и помещениями для уборочного инвентаря. В нежилой части смогут разместиться магазины и различные организации сферы услуг, — рассказала Яковлева.

Территорию вокруг дома благоустроят: разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Также рядом с новостройкой появятся площадки для игр, спортивных занятий и отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Лосиноостровском районе готовятся к масштабному благоустройству сквера на улице Изумрудной. Глава управы Роберто Леонов рассказал «Вечерней Москве» подробности проекта.

Строительство Жилье Лосиноостровский район
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