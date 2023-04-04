Около 1,4 тысячи горожан приняли участие в кинолектории проекта «Московское долголетие»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В рамках проекта «Московское долголетие» в сети кинотеатров «Москино» проводится курс по кинематографии для жителей столицы старшего поколения. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

— Сеть кинотеатров «Москино» — давний культурный партнер проекта «Московское долголетие». Здесь проходила премьера нашего полнометражного фильма «Серебряная астра» и мюзикла «Миссия «Долголетие», снятого к пятилетию проекта. Сейчас у жителей старшего возраста появилась возможность регулярно посещать городские кинотеатры и погружаться в мир киноискусства, — сказал он.

К курсам по кинематографии с начала года присоединилось около 1,4 тысячи москвичей. Записаться в кинолекторий можно непосредственно в кинотеатре. Встречи включают в себя просмотры фильмов и лекции сотрудников «Москино».

По словам организаторов, после обучения участники будут знать, как пишутся сценарии картин и создаются образы, какие приемы используют кинематографисты. В подборку фильмов для просмотра вошли картины разных стран, жанров и эпох, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце марта в столице стартовал новый набор в сводный хор проекта «Московское долголетие». Стать участником музыкального проекта могли все желающие москвичи старшего поколения с любым уровнем вокальных данных.