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Москва выставила на торги 219 парковочных мест в семи районах ВАО

Никита Худяков
Город
Москва выставила на торги 219 парковочных мест в семи районах ВАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столица выставила на торги 219 парковочных мест в семи районах ВАО. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В семи районах ВАО автовладельцы могут приобрести 219 парковочных мест на многоуровневых наземных и подземных стоянках. Среди объектов площадью от 8,3 до 22,9 квадратного метра участники могут выбрать подходящий под размеры транспортного средства, — сказал он.

Машино-места реализуют на открытых электронных торгах, где участники смогут сами называть сумму, которую готовы заплатить за объект. В период с 13 по 27 апреля завершится прием заявок на участие в аукционе, который состоится в апреле на электронной площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 123 машино-места на многоуровневых наземных и подземных стоянках выставили на торги в Зеленограде. Они также пройдут на площадке «Росэлторг». Для участия необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Помимо этого, город выставил на открытые торги трехэтажное здание свободного назначения в столичном районе Донской. Объект расположен по адресу Загородное шоссе, дом 4.

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