Путин поздравил поэта-песенника Илью Резника с 85-летием

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Илью Резника с 85-летием и отметил, что созданные им песни и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей. Поздравительная телеграмма была опубликована во вторник, 4 апреля, на сайте Кремля.

— Уважаемый Илья Рахмиэлевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы посвятили себя поэтическому творчеству, добились на этом поприще успеха и признания. Песни, созданные Вами в содружестве с талантливыми композиторами, и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей, — говорится в телеграмме.

Также глава государства пожелал артисту неиссякаемого вдохновения и здоровья.

Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде. Песни на его стихи исполняли Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Понаровская и другие известные певцы и коллективы. Кроме того, на его тексты писали музыку такие композиторы, как Марк Фрадкин, Евгений Крылатов, Раймонд Паулс, Игорь Крутой, Исаак Дунаевский, Юрий Саульский, Андрей Петров, Владимир Матецкий и другие.

В 2018 году народный артист был награжден знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру».