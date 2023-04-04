У жителя Москвы угнали иномарку за 12 миллионов рублей

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Злоумышленники угнали у жителя столицы иномарку за 12 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

Хозяин, 38-летний топ-менеджер крупной IT-компании, получил Lamborghini Murcielago в наследство от отца. Днем 2 апреля злоумышленники угнали иномарку, стоимость которой оценивается в 12 миллионов рублей, с подземной парковки. Потерпевший обратился в полицию.

Обнаружить автомобиль удалось на следующий день, когда правоохранители остановили 20-летнюю элитную иномарку на таможенном посту в Домодедове. Сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, которые пытались перевезти автомобиль. По сведениям «ВМ», по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Другой угон произошел в Подмосковье. Мужчина похитил машину местной жительницы и попытался перевезти ее в другой регион. В Тверской области его заметили полицейские и попытались остановить. Затянувшаяся погоня окончилась стрельбой.