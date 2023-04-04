Мужчина похитил москвичку из ее квартиры и насиловал несколько дней

Фото: СК РФ

Москва, 3-я улица Бебеля Карта всех событий

Мужчина похитил жительницу столицы из квартиры, перевез ее к себе в жилище и изнасиловал. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 4 апреля.

По ее словам, преступление произошло вечером 1 апреля. Злоумышленник проник в квартиру 38-летней москвички и, угрожая ей ножом и применяя насилие, заставил пойти с ним в его жилище на 3-й улице Бебеля. Преступник насильно удерживал жертву в своей квартире и насиловал, угрожая расправой.

В какой-то момент женщина смогла обмануть похитителя и связаться с мужем, который обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения», «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья», «Изнасилование соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера».

— Подозреваемого задержали по месту жительства. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний мужчина. В скором времени следствие обратится в суд для заключения фигуранта под стражу, — резюмировала Иванова.

Другое похищение произошло в Мурманской области. Мужчина выстрелил в многодетную мать на Олимпийской улице города Кировска. Затем злоумышленник погрузил пострадавшую в микроавтобус и увез. Позже выяснилось, что за преступлением стоит бывший муж жертвы.