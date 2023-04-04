Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасатели вытащили застрявшего на Западных Марьинских прудах кота

Никита Худяков
Происшествия
Спасатели вытащили застрявшего на Западных Марьинских прудах кота
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Утром 4 апреля спасатели вытащили кота, застрявшего на Западных Марьинских прудах в ЮВАО. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— На место происшествия был выслан расчет Пожарно-спасательного отряда № 215 столичного Пожарно-спасательного центра. Когда экипаж прибыл на водоем, кот лежал без движения, — говорится в сообщении.

Спасатель в гидрокостюме, спасательном жилете и со спинальным щитом добрался до кота, взял его в руки, а коллеги помогли вытащить их на берег. Животное передали неравнодушной горожанке, которая и вызывала спасателей. Девушка отправилась с котом в ветеринарную клинику, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Спасатели вытащили застрявшего на Западных Марьинских прудах кота Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Еще одно животное спасли недавно в Москве. Дворовый кот оказался на льду и не мог выбраться. В этот момент на него напали вороны. Очевидцы вызвали спасателей, которые отпугнули птиц и вызволили животное из нелегкой ситуации.

Пруды Спасатели Кошки Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте