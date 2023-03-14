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Московские спасатели защитили кота от стаи ворон

Полина Пашкина
Происшествия
Московские спасатели защитили кота от стаи ворон
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Коломенская набережная, 6 Карта всех событий

Сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы оказали помощь пострадавшему коту.

Животное, как уточняется, атаковали вороны. Сигнал о лежащем на льду Москвы-реки коте поступил на поисково-спасательную станцию «Кожухово».

Сильно пострадавшего четвероногого обнаружили в районе дома № 6 на Коломенской набережной. Специалисты эвакуировали кота со льда.

Его передали неравнодушной женщине, которая вызвала спасателей. Вместе с новой хозяйкой животное отправилось в ветеринарную клинику, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Столичные спасатели нередко помогают попавшим в беду четвероногим. Так, в феврале на территории поселения Московский они высвободили уличную собаку, которая застряла между прутьями забора.

Другого пса по кличке Альф спасли из Москвы-реки на Фрунзенской набережной. Животное внезапно спрыгнуло в ледяную воду во время прогулки с хозяевами. Собаку спас сотрудник дежурной смены, который в гидрокостюме добрался до Альфа и поднял его на борт аэролодки.

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