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Спасатели вытащили застрявшую в заборе собаку на территории Новой Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели вытащили застрявшую в заборе собаку на территории Новой Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Москва, поселение Московский, садоводческое некоммерческое товарищество Мешково-Центральное Карта всех событий

Спасатели вызволили собаку, которая застряла между прутьями забора на территории ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 6 февраля.

Инцидент произошел на территории СНТ Мешково-Центральное в Московском поселении. Местные жители заметили, что уличная собака застряла между прутьями забора и обратились в службу «112».

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Сотрудники прибывшего на место происшествия при помощи гидравлического инструмента разжали прутья и вызволили животное. Как сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», животное не пострадало и после освобождения отправилось по своим делам.

Другая история со спасением животных произошла в Республике Коми. Местные сотрудники полиции спасли трех медвежат, накормили их и передали малышей в «Центр спасения медвежат-сирот».

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