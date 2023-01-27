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Полицейские спасли трех медвежат в Республике Коми

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские спасли трех медвежат в Республике Коми
Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники полиции спасли трех медвежат в Республике Коми. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 27 января.

По ее словам, детенышей обнаружили лесорубы, когда проводили ночные работы по обустройству лежневки, дороги из бревен, вблизи поселка Якуньель. В процессе рабочие случайно повредили медвежью берлогу. Мужчины сразу же остановились, когда услышали из убежища тихое рычание.

Видео: Пресс-центр МВД России

Внутри берлоги лесорубы нашли трех маленьких медвежат. Чтобы детеныши не замерзли, их перенесли в теплое помещение. После этого рабочие вызвали полицию.

На место происшествия прибыли участковые уполномоченные Максим Михеев и Василий Рубцов. Сотрудники правоохранительных органов привезли медвежат в ближайший населенный пункт, купили детское питание и накормили детенышей.

Видео: Пресс-центр МВД России

На данный момент медвежата переданы в «Центр спасения медвежат-сирот», расположенный в Тверской области.

Ранее стало известно, что московский Центр реабилитации диких животных спас енотовидную собаку. Животное попало в ДТП и получило серьезные травмы, но после ухода специалистов зверь восстановился и смог уверено перемещаться самостоятельно.

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