Полицейские спасли трех медвежат в Республике Коми
Сотрудники полиции спасли трех медвежат в Республике Коми. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 27 января.
По ее словам, детенышей обнаружили лесорубы, когда проводили ночные работы по обустройству лежневки, дороги из бревен, вблизи поселка Якуньель. В процессе рабочие случайно повредили медвежью берлогу. Мужчины сразу же остановились, когда услышали из убежища тихое рычание.
Внутри берлоги лесорубы нашли трех маленьких медвежат. Чтобы детеныши не замерзли, их перенесли в теплое помещение. После этого рабочие вызвали полицию.
На место происшествия прибыли участковые уполномоченные Максим Михеев и Василий Рубцов. Сотрудники правоохранительных органов привезли медвежат в ближайший населенный пункт, купили детское питание и накормили детенышей.
На данный момент медвежата переданы в «Центр спасения медвежат-сирот», расположенный в Тверской области.
Ранее стало известно, что московский Центр реабилитации диких животных спас енотовидную собаку. Животное попало в ДТП и получило серьезные травмы, но после ухода специалистов зверь восстановился и смог уверено перемещаться самостоятельно.