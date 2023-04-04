Новая встреча участников «Библиотеки Вдохновителей» пройдет 17 апреля

Фото: пресс-служба движения «Вдохновители»

Новая встреча участников проекта для молодежи «Библиотека Вдохновителей: Люди и книги, меняющие жизнь к лучшему» состоится 17 апреля в 19:00 в Зале визуальных искусств Российской государственной библиотеки.

В этот день лекцию «Как и каким знаниям нужно учиться в цифровое время» проведет директор по развитию школьных и молодежных проектов социальной сети «ВКонтакте» Сергей Марданов. В рамках встречи участники узнают о возможностях современных технологий, а также о том, как освоить их без получения вредных цифровых привычек.

Сергей Марданов является членом научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при совете при президенте РФ по науке и образованию, а также комиссии по делам молодежи Госсовета РФ.

Последние пять лет он занимается созданием проектов для детей и подростков, которые помогают им с профессиональным самоопределением в IT-сфере. Также Марданов разработал всероссийскую амбассадорскую программу со 1500 ежегодных мероприятий, которые проводят сами студенты, школьники или педагоги в своих регионах.

Проект «Библиотека Вдохновителей» стартовал 10 марта. Это цикл образовательных, мотивационных встреч с лидерами различных профессий, добившихся выдающихся результатов.