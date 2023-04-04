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Мужчина выжил после падения с 19-го этажа в Воронеже и запел песню Пугачевой

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчина выжил после падения с 19-го этажа в Воронеже и запел песню Пугачевой
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Воронеже пьяный мужчина упал с 19-го этажа жилого дома на автомобиль и выжил, после чего он самостоятельно поднялся и запел песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

— Вызов на улицу Колесниченко поступил вечером 3 апреля. Мужчина 1982 года рождения упал с 19-го этажа на машину, — рассказал он.

В Сети распространились кадры, где спасатели пытаются вытащить пострадавшего из багажника автомобиля, куда он упал. Встав на ноги, мужчина начинает петь песню Примадонны «Любовь, похожая на сон».

Уточняется, что мужчина получил тяжелые травмы головы и позвоночника. В настоящее время он доставлен в больницу, передает РИА Новости.

Похожая история произошла на западе Москвы, где с высоты девятого этажа упал шестиклассник и выжил.

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